«Ливерпуль» и «Арсенал» готовы включиться в борьбу за Асенсио

Английские «Ливерпуль» и «Арсенал» рассматривают возможность приобретения нападающего мадридского «Реала» Марко Асенсио. Об этом сообщает TEAMtalk.

«Реал» не горит желанием расставаться с Асенсио, однако не желает поднимать футболисту зарплату, чего требует Марко. Действующий контракт 26-летнего спортсмена с испанским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Марко Асенсио провёл 28 матчей за «Реал», в которых забил 9 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов рублей. Если «Реал» не продлил контракт с Асенсио до лета, то наверняка постарается продать его, чтобы через год не потерять игрока бесплатно.