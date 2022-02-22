Джо Коул: «Эден Азар мог бы стать лучшим футболистом мира, если бы у него был менталитет Роналду»

Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился своим мнением по поводу стремительного игрового спада вингера Эдена Азара, который перестал соответствовать требованиям в мадридском «Реале». Эксперт заявил, что все проблемы бельгийца связаны в первую очередь с его психологическим состоянием.

«Азар мог бы стать лучшим футболистом мира. Но, он просто не приспособлен к стилю жизни условного Роналду. Принятие ледяной ванны в час ночи и все эти штуки для удержания себя в форме… это не про Эдена. Он был бы претендентом на индивидуальные награды, если бы у него был менталитет Криштиану», - цитирует Коула издание The Athletic.