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Джо Коул: «Эден Азар мог бы стать лучшим футболистом мира, если бы у него был менталитет Роналду»

22 Февраля 2022 • 21:16 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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26.02 20:30

Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился своим мнением по поводу стремительного игрового спада вингера Эдена Азара, который перестал соответствовать требованиям в мадридском «Реале». Эксперт заявил, что все проблемы бельгийца связаны в первую очередь с его психологическим состоянием.

«Азар мог бы стать лучшим футболистом мира. Но, он просто не приспособлен к стилю жизни условного Роналду. Принятие ледяной ванны в час ночи и все эти штуки для удержания себя в форме… это не про Эдена. Он был бы претендентом на индивидуальные награды, если бы у него был менталитет Криштиану», - цитирует Коула издание The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джо Коул Эден Азар
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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