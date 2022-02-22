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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Мбаппе считает, что в «Реале» игрок будет прогрессировать

22 Февраля 2022 • 15:52 Комментировать
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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26.02 20:30
Агент нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе Дельфин Верхейден считает, что в случае перехода в мадридский «Реал», её клиент будет прогрессировать невероятными темпами.
 
Об этом стало известно благодаря информации от Marca. Напомним, что в последнее время «ПСЖ» повысил свои шансы на сохранение нападающего, предложив ему рекордную зарплату – 1 200 000 евро в неделю. Мать футболиста впечатлена этим предложением и уговаривает его продлить соглашение.
 
Напомним, что в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов Киллиан Мбаппе забил победный гол против мадридского «Реала» под самый занавес встречи. Ответная игра пройдёт в марте на «Сантьяго Бернабеу».
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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