Анчелотти: «Нельзя говорить, что мы победили только из-за Куртуа»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0).

«Я очень доволен. Я увидел высокий уровень самоотдачи и команду, которая весь матч оказывала давление на чужие ворота. Такая игра пойдет нам на пользу.

Нельзя говорить, что мы победили только из-за Куртуа. Мы заработали три очка, потому что были лучше.

Винисиус? Он играет прекрасно и показывает, как нужно относиться к своей работе. Сегодняшний гол – это по большей степени его заслуга», - сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

«Реал» закрепился на первой строчке в чемпионате Испании.