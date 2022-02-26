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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Нельзя говорить, что мы победили только из-за Куртуа»

26 Февраля 2022 • 23:42 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Райо Вальекано» (1:0).

«Я очень доволен. Я увидел высокий уровень самоотдачи и команду, которая весь матч оказывала давление на чужие ворота. Такая игра пойдет нам на пользу.

Нельзя говорить, что мы победили только из-за Куртуа. Мы заработали три очка, потому что были лучше.

Винисиус? Он играет прекрасно и показывает, как нужно относиться к своей работе. Сегодняшний гол – это по большей степени его заслуга», - сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

«Реал» закрепился на первой строчке в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Райо Вальекано
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окончен Райо Вальекано 0:1 Реал Мадрид 5.00 4.05 1.65
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27.02  18:15 Севилья ... Бетис 1.87 3.60 4.40
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