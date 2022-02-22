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«Челси» встречался с представителями Милитао

22 Февраля 2022 • 15:46 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
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26.02 20:30
Лондонский «Челси» уже встречался с представителями защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. Также сообщается, что в марте стороны проведут ещё одни переговоры, в ходе которых обсудят возможный переход следующим летом.
 
Отмечается, что сам Милитао готовится подписать новый контракт с «Реалом», но предложение «Челси» может заставить бразильца передумать. Об этом сообщает испанское издание Marca.
 
Напомним, что текущее соглашение Милитао с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. В этом сезоне футболист стал незаменимым игроком основы и на протяжении всей кампании играет в связке центральных защитников с австрийцем Давидом Алабой.
 
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эдер Милитао
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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