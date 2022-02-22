«Челси» встречался с представителями Милитао

Лондонский «Челси» уже встречался с представителями защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. Также сообщается, что в марте стороны проведут ещё одни переговоры, в ходе которых обсудят возможный переход следующим летом.

Отмечается, что сам Милитао готовится подписать новый контракт с «Реалом», но предложение «Челси» может заставить бразильца передумать. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Напомним, что текущее соглашение Милитао с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. В этом сезоне футболист стал незаменимым игроком основы и на протяжении всей кампании играет в связке центральных защитников с австрийцем Давидом Алабой.