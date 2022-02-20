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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение летом указать на дверь четырём футболистам слухи

20 Февраля 2022 • 22:14 Комментировать
Райо Вальекано
...
Реал Мадрид
26.02 20:30

В текущем сезоне целому ряду футболистов мадридского «Реала» так и не удалось доказать свою профпригодность на требуемом клубом и тренерским штабом уровне. Таким образом, игрокам, которым был дан последний шанс, летом укажут на дверь.

Речь идет о полузащитниках Иско и Эдене Азаре, а также о форварде Гарете Бэйле. С валлийцем и испанцем «сливочные» не будут продлевать истекающие контракты, а бельгийца попытаются продать по заниженной цене. Такими сведениями поделилось издание Marca.

Также «Реал» после долгих лет покинет левый защитник Марсело, но это было обоюдное решение боссов клуба и самого бразильца, который перестал выдерживать конкуренцию у более молодых партнеров по команде.

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Реал Мадрид Марсело Гарет Бэйл Эден Азар Иско Трансферы футбола - лето 2022
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РАЙО ВАЛЬЕКАНО РЕАЛ МАДРИД
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