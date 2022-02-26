Бензема вышел в лидеры по количеству победных голов в чемпионате Испании

Гол французского нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема принес его команде победу в противостоянии с «Райо Вальекано» в двадцать шестом туре чемпионата Испании. Это был уже шестой случай в нынешнем сезоне, когда Бензема не просто забивал, но и приносил своей команде победу.

По этому показателю французский ветеран вышел в лидеры чемпионата Испании, опередив целую группу преследователей. В нее входит также Мемфис Депай с пятью победными голами для «Барселоны» (в основном забитыми при Кумане), Микель Оярасабаль из «Реал Сосьедада» и партнер Бензема по мадридскому «Реалу» - Винисиус Жуниор.