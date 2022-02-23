Тебас: «Приход Мбаппе - хорошая новость для Ла Лиги»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас настаивает на том, что у «Реала» есть свободные средства для подписания нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

«Три клуба, которые не вышли из Суперлиги, пытаются создать впечатление единства», - Tribal Football передает слова президента Ла Лиги.

«Но это ложное впечатление. У Мадрида будут Мбаппе и Холанн, а два других клуба наполовину разорены. Приход Мбаппе - хорошая новость для Ла Лиги», - добавил Тебас.

Напомним, слухи связывают лидера чемпионата Испании с подписанием обоих игроков этим летом. Килиан Мбаппе представляет «Пари Сен-Жермен», а Эрлинг Холанн - «Боруссию» из Дортмунда.