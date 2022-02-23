Маскерано рассказал, что в «Барселону» попал исключительно из-за настойчивости Месси

Бывший защитник «Барселоны» аргентинец Хавьер Маскерано рассказал, что в каталонском клубе он оказался лишь благодаря протекции и воле Лионеля Месси, который сумел убедить Хосепа Гвардиолу пригласить Маскерано. Гвардиола поначалу и слышать не хотел об этой затее.

- Уже во время чемпионата мира в ЮАР Месси сказал Гвардиоле, что он хочет видеть меня в «Барселоне». Но тот и слышать не хотел, он опасался моего характера. Гвардиола считал, что если меня не всегда будут выпускать на поле, то я буду роптать и протестовать.

Так что сперва мы встретились с Гвардиолой и обсудили все это. Он сразу сказал, что я в основном буду оставаться на скамейке запасных и выходить на замену. мой стиль не подходил команде, но я пообещал адаптироваться. И сейчас хочу сказать, что Гвардиола был лучшим тренером в моей карьере, - считает Маскерано, слова которого цитирует TyC Sport.