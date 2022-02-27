Хави: «Голы после контратак – тоже часть ДНК «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что умение его команды забивать после контратак может сыграть решающую роль в предстоящем поединке против «Атлетика».

«Реал» забил нам после контратаки в одном из матчей, а мы подобным образом забили «Наполи». Это тоже часть нашей ДНК, – считает 42-летний специалист. – В своё время Христо Стоичков, Давид Вилья и Тьерри Анри могли взломать сильную защиту, используя пространство. Такое умение очень важно в футболе», – приводит слова Хави Marca.

В настоящий момент на счету «каталонцев» 4 победы в 6 последних матчах всех турниров. В случае успеха в сегодняшнем поединке «Барселона» сравняется в таблице Ла Лиги с занимающим 4-е место «Атлетико».