Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Голы после контратак – тоже часть ДНК «Барселоны»

27 Февраля 2022 • 12:10 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
Через 10 ч. 6 мин.

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес считает, что умение его команды забивать после контратак может сыграть решающую роль в предстоящем поединке против «Атлетика».

«Реал» забил нам после контратаки в одном из матчей, а мы подобным образом забили «Наполи». Это тоже часть нашей ДНК, – считает 42-летний специалист. – В своё время Христо Стоичков, Давид Вилья и Тьерри Анри могли взломать сильную защиту, используя пространство. Такое умение очень важно в футболе», – приводит слова Хави Marca.

В настоящий момент на счету «каталонцев» 4 победы в 6 последних матчах всех турниров. В случае успеха в сегодняшнем поединке «Барселона» сравняется в таблице Ла Лиги с занимающим 4-е место «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
27.02  16:00 Вильярреал ... Эспаньол 1.59 4.30 5.60
27.02  18:15 Севилья ... Бетис 1.87 3.60 4.40
27.02  20:30 Реал Сосьедад ... Осасуна 1.72 3.70 5.40
27.02  23:00 Барселона ... Атлетик Б 1.63 4.20 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Февраля
12:49 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер «Реала» Тошак попал в реанимацию
12:49 · Италия. Серия А
Хави заявил о желании видеть Кулибали в «Барселоне»
12:10 · Испания. Ла Лига
Хави: «Голы после контратак – тоже часть ДНК «Барселоны»
11:40 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселоне» будет сложно бороться за чемпионство»
11:33 · Испания. Ла Лига
Хави: «Не знаю, что было бы с «Барселоной» без новичков»
11:30 · Испания. Ла Лига
Месси вылетел в Барселону сразу после матча с «Сент-Этьеном»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Ряд европейских грандов нацелились на защитника «Севильи» Кунде, желая заполучить игрока летом
08:30 · Испания. Ла Лига
Стоичков доверяет Хави
06:49 · Испания. Ла Лига
Стоичков рассказал, почему в 2007 году ушел из «Сельты» после нескольких недель работы
06:26 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике рассказал, как мотивировал «Барселону» перед победой в Лиге чемпионов
04:58 · Италия. Серия А
Луис Фелипе расстанется с «Лацио» и будет выступать в «Бетисе»
04:38 · Испания. Ла Лига
Симеоне очень доволен победой «Атлетико» над «Сельтой»
01:03 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не оставил шансов «Сельте», Лоди отметился дублем
00:18 · Испания. Ла Лига
Хави – о матче с «Атлетиком»: «Нам будет очень сложно»
26 Февраля
23:42 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нельзя говорить, что мы победили только из-за Куртуа»
Все новости
Рекомендуем