Обамеянг в восторге от товарища по «Барселоне»

32-летний новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг выделил одноклубника, чьи способности произвели на него наиболее сильное впечатление.

«Педри – игрок, который поразил меня больше всех [в команде]. Это особенный, выдающийся футболист – просто вау», – цитирует Bola.net слова нападающего, оформившего хет-трик в недавнем поединке Ла Лиги против «Валенсии» (4:1). Именно удар Педри подвёл итог разгрому соперника, однако позже авторство переписали на Обамеянга, рикошетом от которого мяч влетел в сетку.

Ранее Педри удостоился громкой похвалы от Хави: наставник «сине-гранатовых» заявил, что считает 19-летнего испанца «лучшим игроком своего амплуа в мире».

В сезоне 2021-22 юный полузащитник принял участие в 11 встречах за «Барселону», забив два гола.