Хави: Держим в уме, что «Реал» силён

Наставник «Барселоны» Хави рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможной борьбы за титул в этом сезоне.

Хави сказал, что на данный момент не исключает вариант, при котором через какое-то время каталонская команда будет бороться за чемпионский титул, но все в «Барселоне» держат в уме, что «Реал» очень силён. Тренер «сине-гранатовых» отметил, что для начала каталонцам нужно войти в топ-3 Ла Лиги.

Напомним, что в последнем туре испанского чемпионата «Барселона» уверенно обыграла «Атлетик» со счётом 4:0. На данный момент каталонский клуб занимает четвёртую строчку в таблице.