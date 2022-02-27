Хави: «Не знаю, что было бы с «Барселоной» без новичков»

Наставник «Барселоны» Хави поведал о пользе, которую приносят Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес и Адама Траоре, пришедшие в каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Очевидно, без них нам было бы гораздо труднее, – считает бывший полузащитник. – Бомбардирские способности Обамеянга меня не удивили – он забивает всю карьеру. Адама явно повзрослел, теперь он принимает более взвешенные решения. Ферран – футболист мирового класса, вероятно, удививший больше всех», – цитирует Хави Goal.

С момента своего прихода в январе Траоре, Обамеянг и Торрес суммарно отметились 6 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах.