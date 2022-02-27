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Хави: «Не знаю, что было бы с «Барселоной» без новичков»

27 Февраля 2022 • 11:33 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
Через 10 ч. 8 мин.

Наставник «Барселоны» Хави поведал о пользе, которую приносят Пьер-Эмерик Обамеянг, Ферран Торрес и Адама Траоре, пришедшие в каталонский клуб в зимнее трансферное окно.

«Очевидно, без них нам было бы гораздо труднее, – считает бывший полузащитник. – Бомбардирские способности Обамеянга меня не удивили – он забивает всю карьеру. Адама явно повзрослел, теперь он принимает более взвешенные решения. Ферран – футболист мирового класса, вероятно, удививший больше всех», – цитирует Хави Goal.

С момента своего прихода в январе Траоре, Обамеянг и Торрес суммарно отметились 6 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах.

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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