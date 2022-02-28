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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле забил свой первый гол за «Барселону» в текущем сезоне

28 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел на замену в матче с «Атлетиком» и вскоре после этого он сумел забить прекрасный гол. Дембеле получил мяч на левом фланге от другого вышедшего на замену игрока - Френки де Йонга, продвинулся, вошел в штрафную площадь с левой стороны и мощнейшим ударом с левой ноги вогнал мяч аккурат в то место, которое не мог защитить голкипер.

Это был первый гол француза, который подвергался бесконечной критике и обструкциям почти весь сезон, в текущем сезоне за «Барселону».

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Атлетиком» можно в нашей текстовой лайв-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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