Дембеле забил свой первый гол за «Барселону» в текущем сезоне

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вышел на замену в матче с «Атлетиком» и вскоре после этого он сумел забить прекрасный гол. Дембеле получил мяч на левом фланге от другого вышедшего на замену игрока - Френки де Йонга, продвинулся, вошел в штрафную площадь с левой стороны и мощнейшим ударом с левой ноги вогнал мяч аккурат в то место, которое не мог защитить голкипер.

Это был первый гол француза, который подвергался бесконечной критике и обструкциям почти весь сезон, в текущем сезоне за «Барселону».

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Атлетиком» можно в нашей текстовой лайв-трансляции.