«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Рома» планирует укрепить фланги обороны в летнее трансферное окно. В качестве приоритетного варианта на правый край обозначен Серджино Дест, выступающий за «Барселону». По данным источника, 21-летний футболист сборной США соответствует требованиям главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Дест провёл за «Барселону» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость фулбека в 18 млн евро.

В октябре 2020 года американец перешёл в каталонский клуб из «Аякса», а сумма трансфера составила порядка 21 млн евро.