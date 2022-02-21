Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»

21 Февраля 2022 • 23:54 Комментировать
Специя
...
Рома
4.40 3.75 1.80
27.02 20:00

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Рома» планирует укрепить фланги обороны в летнее трансферное окно. В качестве приоритетного варианта на правый край обозначен Серджино Дест, выступающий за «Барселону». По данным источника, 21-летний футболист сборной США соответствует требованиям главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Дест провёл за «Барселону» 22 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость фулбека в 18 млн евро.

В октябре 2020 года американец перешёл в каталонский клуб из «Аякса», а сумма трансфера составила порядка 21 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кальяри 1:1 Наполи 6.00 4.30 1.55
Идет 68 минута Болонья 1:1 Специя 1.85 3.55 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Февраля
00:26 · Италия. Серия А
Тотти разводится с супругой
00:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов летом отпустить Кина в аренду – на решение повлиял трансфер Влаховича
00:13 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Пока вы спите, я работаю» видео
00:01 · Италия. Серия А
Спаллетти – о потере очков с «Кальяри»: «Мы не взяли игру в свои руки»
21 Февраля
23:54 · Италия. Серия А
«Рома» попытается переманить защитника «Барселоны»
23:20 · Италия. Серия А
«Наполи» едва не проиграл «Кальяри»
23:00 · Россия. Премьер-лига
«В России команды просто носились туда-обратно»: Каррера сравнил работу над тактикой в Серии А и РПЛ
22:08 · Италия. Серия А
В «Интере» сообщили, что клуб собирается продлить контракты с Хандановичем, Брозовичем и Перишичем
18:50 · Италия. Серия А
​Леау больше не должен «Спортингу» 16,5 млн евро
17:34 · Италия. Серия А
​Аллегри: «За 20 дней мы превратились в претендентов на титул» 2
17:28 · Италия. Серия А
​Мората: «У меня с Аллегри был разговор о предложении «Барселоны»
16:32 · Италия. Серия А
​Раскрыта фраза Моуринью, за которую его могут дисквалифицировать 2
15:36 · Италия. Серия А
«Рома» может оштрафовать двух игроков за поход в ночной клуб
12:05 · Италия. Серия А
Агент Кокорина рассказал о травме нападающего
12:00 · Италия. Серия А
В «Фиорентине» объяснили, почему Кокорина нет в заявке 2
Все новости
Рекомендуем