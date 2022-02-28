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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам: «Рома» - мой дом

28 Февраля 2022 • 00:09 Комментировать
Специя
0:1
Рома
окончен

Английский нападающий Тэмми Абрахам стал настоящим открытием года в Италии - он забил уже двенадцать голов, продолжая увеличивать рекордную планку для английских футболистов в Серии А. Его двенадцатый гол в сезоне одновременно стал самым поздним в истории Серии А для «Ромы» - Абрахам исполнил пенальти на 99-й минуте игры против «Специи» и принес команде три очка.

- Мы работали на тренировке над пенальти, и наш штатный пенальтист Лоренцо Пеллегрини подтолкнул меня к мячу и напутствовал. «Рома» - это мой дом, я влюбился в клуб с самого первого дня, - заявил Абрахам, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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окончен Верона 3:1 Венеция 1.55 4.10 6.50
окончен Специя 0:1 Рома 4.90 3.90 1.70
окончен Лацио 1:2 Наполи 3.25 2.40 3.10
28.02  22:50 Аталанта ... Сампдория 1.45 4.90 6.80
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