Абрахам: «Рома» - мой дом

Английский нападающий Тэмми Абрахам стал настоящим открытием года в Италии - он забил уже двенадцать голов, продолжая увеличивать рекордную планку для английских футболистов в Серии А. Его двенадцатый гол в сезоне одновременно стал самым поздним в истории Серии А для «Ромы» - Абрахам исполнил пенальти на 99-й минуте игры против «Специи» и принес команде три очка.

- Мы работали на тренировке над пенальти, и наш штатный пенальтист Лоренцо Пеллегрини подтолкнул меня к мячу и напутствовал. «Рома» - это мой дом, я влюбился в клуб с самого первого дня, - заявил Абрахам, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.