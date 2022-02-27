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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам забил самый поздний гол «Ромы» в истории выступлений в Серии А

27 Февраля 2022 • 23:59 Комментировать
Специя
0:1
Рома
окончен

Драматичной получилась концовка матча 27 тура итальянской Серии А между «Специей» и «Ромой». Команда Жозе Моуринью получила право на пенальти уже глубоко в добавленном арбитром времени. Его реализовал на 98-й минуте и третьей секунде Тэмми Абрахам, для которого этот гол стал уже двенадцатым в текущем сезоне.

Таким образом, этот гол стал абсолютно самым поздним для «Ромы» за все время ее выступлений в высшей лиге итальянского чемпионата.

Победа позволила «Роме» подняться на пятое место в чемпионате Италии, но у преследующих ее конкурентов на один, а то и на два матча меньше, чем у столичной команды.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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окончен Верона 3:1 Венеция 1.55 4.10 6.50
окончен Специя 0:1 Рома 4.90 3.90 1.70
Идет 80 минута Лацио 0:1 Наполи 3.25 2.40 3.10
28.02  22:50 Аталанта ... Сампдория 1.45 4.90 6.80
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