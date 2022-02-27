Абрахам забил самый поздний гол «Ромы» в истории выступлений в Серии А

Драматичной получилась концовка матча 27 тура итальянской Серии А между «Специей» и «Ромой». Команда Жозе Моуринью получила право на пенальти уже глубоко в добавленном арбитром времени. Его реализовал на 98-й минуте и третьей секунде Тэмми Абрахам, для которого этот гол стал уже двенадцатым в текущем сезоне.

Таким образом, этот гол стал абсолютно самым поздним для «Ромы» за все время ее выступлений в высшей лиге итальянского чемпионата.

Победа позволила «Роме» подняться на пятое место в чемпионате Италии, но у преследующих ее конкурентов на один, а то и на два матча меньше, чем у столичной команды.