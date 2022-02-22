Тотти разводится с супругой

Любовь Франческо Тотти и Илари Блази, похоже, не прошла испытания временем - в марте исполнятся 20 лет с момента помолвки, которая переросла в свадьбу в июне 2005 года, но встретят они эту дату в судебных коридорах и в присутствии своих адвокатов, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Когда именно в истории любви, за которой следила вся Италия, начался разлад, точно неизвестно, но с учетом того, что в 2016 году у пары появился второй ребенок, тогда все еще было хорошо. Но с некоторых пор Франческо и Илари перестали появляться вместе - сперва на публичных мероприятиях, а затем и в кругу друзей.

А теперь, как выяснили журналисты, решили узаконить де-юре то, что уже давно де-факто.