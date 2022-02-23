​Тотти может вернуться к работе в «Роме»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти конфликтовал с прежним руководством, но в последние месяцы он снова стал посещать матчи клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, не исключается вариант, при котором Тотти снова получит должность в римском клубе.

Отмечается, что Франческо Тотти находится в отличных отношения с новыми владельцами «Ромы», с директором Тьяго Пинту и с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Добавим, что «Рома» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт 27 февраля – против «Специи» на поле соперника.