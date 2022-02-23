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Чемпионат Италии. Серия А

​Тотти может вернуться к работе в «Роме»

23 Февраля 2022 • 17:17 Комментировать
Специя
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Рома
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27.02 20:00

Легенда «Ромы» Франческо Тотти конфликтовал с прежним руководством, но в последние месяцы он снова стал посещать матчи клуба. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, не исключается вариант, при котором Тотти снова получит должность в римском клубе.

Отмечается, что Франческо Тотти находится в отличных отношения с новыми владельцами «Ромы», с директором Тьяго Пинту и с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Добавим, что «Рома» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Жозе Моуринью проведёт 27 февраля – против «Специи» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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