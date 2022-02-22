Мэйтленд-Найлс не останется в «Роме», его вернут в «Арсенал»

Английский полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс не сумел впечатлить руководство «Ромы», которое ранее арендовало его у лондонского «Арсенала». Таким образом, по окончании сезона 24-летнего футболиста вернут в расположение «канониров». Мэйтленд-Найлс присоединился к римскому летом прошлого года, напоминает Calciomercato.

В составе «волков» футболист провел в общей сложности во всех турнирах семь матчей. Однако отметиться какими-либо результативными действиями за этот промежуток времени он не сумел. Ранее Эйнсли успел поиграть в аренде в «Ипсвиче» и «Вест Бромвиче». Провел пять матчей в составе английской сборной.