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Мэйтленд-Найлс не останется в «Роме», его вернут в «Арсенал»

22 Февраля 2022 • 06:59 Комментировать
Специя
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Рома
4.40 3.75 1.80
27.02 20:00

Английский полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс не сумел впечатлить руководство «Ромы», которое ранее арендовало его у лондонского «Арсенала». Таким образом, по окончании сезона 24-летнего футболиста вернут в расположение «канониров». Мэйтленд-Найлс присоединился к римскому летом прошлого года, напоминает Calciomercato.

В составе «волков» футболист провел в общей сложности во всех турнирах семь матчей. Однако отметиться какими-либо результативными действиями за этот промежуток времени он не сумел. Ранее Эйнсли успел поиграть в аренде в «Ипсвиче» и «Вест Бромвиче». Провел пять матчей в составе английской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Эйнсли Мейтленд-Найлз
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