Моуринью смотрел матч между «Ромой» и «Специей» в автобусе

Португальский тренер «Ромы» Жозе Моуринью смотрел трансляцию матча между римской командой и «Специей» из клубного автобуса «волков».

Эксцентричный португальский специалист был дисквалифицирован на два матча, так что он не мог руководить своей командой с бровки. Моуринью смотрел трансляцию встречи между «волками» и «Специей» из клубного автобуса, откуда и общался со своими помощниками по телефону.

Напомним, что футболисты «Ромы» в итоге сумели в концовке вырвать победу у «перчинок» со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти от Тэмми Абрахама.