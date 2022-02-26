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Чемпионат Италии. Серия А

Джанлука Манчини продлил контракт с «Ромой» до 2026 года

26 Февраля 2022 • 23:31 Комментировать
Специя
...
Рома
4.60 3.75 1.75
Через 20 ч. 25 мин.

Джанлука Манчини обновил свое соглашение с «Ромой», теперь оно будет действовать до 2026 года. О намерении 25-летнего защитника, который в «Роме» является вице-капитаном, мы сообщали еще прошлой осенью, но договориться сторонам удалось только сейчас. Предыдущее соглашение защитника действовало до 2024 года. Как уточняет Calciomercato, Манчини будет получать по три миллиона евро ежегодно по своему новому контракту.

Джанлука выступает за «Рому» с 2019 года, ранее он защищал цвета таких клубов, как «Перуджа» и «Аталанта». Шесть раз Манчини привлекался к матчам сборной Италии, но в крупных турнирах не участвовал.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джанлука Манчини
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