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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» нацелена подписать новое соглашение с защитником Манчини

05 Октября 2021 • 23:44 Комментировать

«Рома» хочет продлить контракт с защитником Джанлукой Манчини. Агент игрока уже ведёт активные переговоры с клубом, информирует Calciomercato.

Нынешний договор 25-летнего футболиста истекает в конце сезона-2023/2024. Игроку предлагают контракт, рассчитанный до 2026-го. Также футболиста ждёт повышение зарплаты. Сейчас он получает 2 млн евро за сезон.

«Рома» купила Манчини у «Аталанты» в 2019 году. Сумма сделки составила 21 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 10 поединков и забил 1 мяч.

Столичный клуб после семи туров занимает 4-е место в таблице, набрав 15 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джанлука Манчини
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