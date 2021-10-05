​«Рома» нацелена подписать новое соглашение с защитником Манчини

«Рома» хочет продлить контракт с защитником Джанлукой Манчини. Агент игрока уже ведёт активные переговоры с клубом, информирует Calciomercato.

Нынешний договор 25-летнего футболиста истекает в конце сезона-2023/2024. Игроку предлагают контракт, рассчитанный до 2026-го. Также футболиста ждёт повышение зарплаты. Сейчас он получает 2 млн евро за сезон.

«Рома» купила Манчини у «Аталанты» в 2019 году. Сумма сделки составила 21 млн евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 10 поединков и забил 1 мяч.

Столичный клуб после семи туров занимает 4-е место в таблице, набрав 15 очков.