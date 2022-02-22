Фанаты «Ромы» по-прежнему верят в Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью по-прежнему пользуется расположением фанатов итальянской «Ромы», несмотря на то, что клуб пока что демонстрирует не самые оптимистичные результаты. Возможно, их подкупает страсть, с которой Моуринью работает на «Олимпико» - португалец действительно ведет себя как отличный актер, за жестикуляцией и словами которого внимательно следят все поклонники «Ромы».

- Наше доверие, твой менталитет.

- Я скоро стану отцом и хочу назвать сына Жозе.

- Ключи от города в твои руках, - примерно таков тон комментариев в обсуждении итогов одного из опросов в фан-сообществе «Ромы», где 90 процентов проголосовавших высказались против увольнения Моуринью.