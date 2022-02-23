Тотти опроверг информацию о том, что он разводится

Легендарный экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти опроверг информацию о том, что его брак треснул после семнадцати лет супружества. Вместо многих слов он опубликовал фотографию совместного ужина с Илари Блази, а также с детьми.

«Мне надоело опровергать лживые новости», написал Франческо, после чего добавил, что просит не плодить подобные слухи ради своих детей.

- Не в первый раз читаю подобные публикации, и обращусь к тем, кто их создает - пожалуйста, подумайте о детях, давайте уважать детей! И, честно, уже надоело все это опровергать, - заявил Тотти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.