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Чемпионат Италии. Серия А

Тотти опроверг информацию о том, что он разводится

23 Февраля 2022 • 01:26 Комментировать
Специя
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Рома
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27.02 20:00

Легендарный экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти опроверг информацию о том, что его брак треснул после семнадцати лет супружества. Вместо многих слов он опубликовал фотографию совместного ужина с Илари Блази, а также с детьми.

«Мне надоело опровергать лживые новости», написал Франческо, после чего добавил, что просит не плодить подобные слухи ради своих детей.

- Не в первый раз читаю подобные публикации, и обращусь к тем, кто их создает - пожалуйста, подумайте о детях, давайте уважать детей! И, честно, уже надоело все это опровергать, - заявил Тотти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти
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