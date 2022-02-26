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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о подписании Холанна

26 Февраля 2022 • 19:10 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
27.02 23:00
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал сложной задачей подписание Эрлинга Холанна.

«Мы делаем всё самое лучшее для «Барселоны», хотим подписывать лучших футболистов. Это (подписание Холанна – прим. ред.) очень сложная задача», – заявил Холанн.

Ранее испанская пресса многократно заявляла, что подписание Холанна является ключевой задачей для каталонской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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