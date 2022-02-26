Президент «Барселоны» Лапорта рассказал о подписании Холанна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал сложной задачей подписание Эрлинга Холанна.
«Мы делаем всё самое лучшее для «Барселоны», хотим подписывать лучших футболистов. Это (подписание Холанна – прим. ред.) очень сложная задача», – заявил Холанн.
Ранее испанская пресса многократно заявляла, что подписание Холанна является ключевой задачей для каталонской команды.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе: