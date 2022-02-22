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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья оценивается в 25 миллионов евро. «Челси» и «Барселона» заинтересованы

22 Февраля 2022 • 19:12 Комментировать
Лидс
...
Тоттенхэм
26.02 15:30
Полузащитник «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов многих европейских топ-клубов. Отмечается, что главными претендентами на трансфер бразильца являются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».
 
По сообщениям The Sun, «Лидс» оценивает возможный трансфер своего полузащитника в 25 миллионов евро. нынешний контракт футболиста с йоркширским клубом действует до лета 2024 года, поэтому по окончанию сезона у команды Бьелсы будет последняя возможность выручить за бразильца серьёзные деньги.
 
В прошлое воскресенье футболист забил свой 9-й гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед». Также на счету 25-летнего полузащитника две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Рафинья
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