Рафинья оценивается в 25 миллионов евро. «Челси» и «Барселона» заинтересованы

Полузащитник «Лидса» Рафинья попал в сферу интересов многих европейских топ-клубов. Отмечается, что главными претендентами на трансфер бразильца являются лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

По сообщениям The Sun, «Лидс» оценивает возможный трансфер своего полузащитника в 25 миллионов евро. нынешний контракт футболиста с йоркширским клубом действует до лета 2024 года, поэтому по окончанию сезона у команды Бьелсы будет последняя возможность выручить за бразильца серьёзные деньги.

В прошлое воскресенье футболист забил свой 9-й гол в АПЛ в ворота «Манчестер Юнайтед». Также на счету 25-летнего полузащитника две результативные передачи.