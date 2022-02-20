«Барселона» готова платить Араухо 3 млн евро ежегодно, защитник требует больше

Ранее появлялась информация, что защитник «Барселоны» Рональд Араухо желает остаться в каталонской команде. Согласно различным слухам, он готов был отклонять предложения клубов АПЛ, которые могут обеспечить его щедрыми условиями трудового договора.

Впрочем, на деле переговоры с «сине-гранатовыми» получились не столь легкими, как ожидалось. Уже первый этап обсуждений вызвал разногласия между сторонами. По информации газеты Sport, агентов Араухо не устроила предложенная заработная плата.

Футболист хотел бы получать в Каталонии гораздо больше, чем указанные три миллиона евро ежегодно. Пока неизвестно, поднимет ли ставки руководство «Барселоны», но продление уругвайца – по-прежнему приоритетная цель клуба.