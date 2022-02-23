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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» использовала наименьшее количество замен в текущем сезоне Ла Лиги

23 Февраля 2022 • 00:35 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
1.55 4.05 6.10
27.02 23:00

Каталонская «Барселона» на данный момент совершила наименьшее количество замен по ходу матчей чемпионата Испании. Имея возможность совершать по пять замен за матч, «Барселона» сделала в общей сложности 97 - в среднем 4,05 замен за матч. Любопытно, что лидирует в этой классификации другой клуб из Барселоны - «Эспаньол». «Попугаи» совершили уже 119 замен по ходу сезона, это на одну больше, нежели «Вильярреалу» и на две больше, чем у «Реал Сосьедада». Что до «Барселоны», то с ней соседствуют «Хетафе» - 101 замена, и «Сельта» - 103 замены.

В настоящий момент в чемпионате Испании сыграны 25 туров, хотя у некоторых команд (в том числе и у «Барселоны») по 24 сыгранных матча.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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