«Барселона» использовала наименьшее количество замен в текущем сезоне Ла Лиги

Каталонская «Барселона» на данный момент совершила наименьшее количество замен по ходу матчей чемпионата Испании. Имея возможность совершать по пять замен за матч, «Барселона» сделала в общей сложности 97 - в среднем 4,05 замен за матч. Любопытно, что лидирует в этой классификации другой клуб из Барселоны - «Эспаньол». «Попугаи» совершили уже 119 замен по ходу сезона, это на одну больше, нежели «Вильярреалу» и на две больше, чем у «Реал Сосьедада». Что до «Барселоны», то с ней соседствуют «Хетафе» - 101 замена, и «Сельта» - 103 замены.

В настоящий момент в чемпионате Испании сыграны 25 туров, хотя у некоторых команд (в том числе и у «Барселоны») по 24 сыгранных матча.