Луис Энрике рассказал, как мотивировал «Барселону» перед победой в Лиге чемпионов

В далеком уже 2015 году Луис Энрике руководил «Барселоной», которая выиграла в финале Лиги чемпионов у туринского «Ювентуса». Испанский специалист, который успел провести и несколько лет в качестве игрока «Барселоны», рассказал, как мотивировал Лионеля Месси, Неймара, Луиса Суареса и всю остальную команду перед тем финалом.

- Я им сказал тогда, что самое худшее, что с ними может случиться сейчас - это стать игроками «Ювентуса». Я предложил им представить, как же им тяжело играть против нас. что такое пытаться удержать Месси, Неймара, Суареса, Иньесту, Бускетса. Как сложно справиться с проходами Дани Алвеса или преодолеть защиту, в которой играют Маскерано и Пике. Так мои игроки смогли расслабиться и почувствовать себя увереннее. И уже на четвертой минуте мы открыли счет, - вспоминает Энрике, цитируемый El Mundo Deportivo.