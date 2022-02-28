Хави: «Усман — профессионал, я всегда его защищал»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матче 26-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:0) рассказал о будущем нападающего Усмана Дембеле в каталонском клубе.

«Это не мое дело, я не буду это комментировать, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». — Это зависит от клуба. Усман — профессионал, я всегда его защищал. В матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть».

В матче с «Атлетиком» 23-летний француз забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее появилась информация, что Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение нападающего с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне француз провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.