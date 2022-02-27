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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Атлетиком»

27 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать
Барселона
0:0
Атлетик Б
1.60 4.00 5.90
1-й тайм

В рамках двадцать шестого тура чемпионата Испании «Барселона» примет дома гостей из «Атлетика» Бильбао. Ведущие борьбу за место в первой тройке каталонцы представили свой состав на игру с басками. В запасе остались оба де Йонга, а также Усман Дембеле, Мемфис Депай и Оскар Мингеса. В стартовом составе выйдут Пьер-Эмерик Обамеянг и Гави, а также Адама Траоре. Возвращается после дисквалификации за удаление в матче с мадридским «Атлетико» Дани Алвес - он также выйдет в стартовом составе.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс. Алвес, Адама, Педри, Ферран Торрес, Обамеянг, Гави.

Следить за матчем между «Барселоной» и «Атлетиком» можно будет в текстовой трансляции в лайв-режиме.
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Барселона
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
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окончен Вильярреал 5:1 Эспаньол 1.50 4.30 7.00
окончен Севилья 2:1 Бетис 2.30 3.15 3.40
окончен Реал Сосьедад 1:0 Осасуна 1.85 3.30 5.00
Идет 25 минута Барселона 0:0 Атлетик Б 1.63 4.20 5.40
28.02  23:00 Гранада ... Кадис 1.83 3.60 4.60
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