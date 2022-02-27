«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Атлетиком»

В рамках двадцать шестого тура чемпионата Испании «Барселона» примет дома гостей из «Атлетика» Бильбао. Ведущие борьбу за место в первой тройке каталонцы представили свой состав на игру с басками. В запасе остались оба де Йонга, а также Усман Дембеле, Мемфис Депай и Оскар Мингеса. В стартовом составе выйдут Пьер-Эмерик Обамеянг и Гави, а также Адама Траоре. Возвращается после дисквалификации за удаление в матче с мадридским «Атлетико» Дани Алвес - он также выйдет в стартовом составе.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс. Алвес, Адама, Педри, Ферран Торрес, Обамеянг, Гави.