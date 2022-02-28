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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле стал первым игроком «Барселоны», который вышел на замену и поучаствовал в трёх голах

28 Февраля 2022 • 06:28 Комментировать
Барселона
4:0
Атлетик Б
окончен

Нападающий Усман Дембеле прекрасно вышел на замену в матче с «Атлетиком» - он вышел на поле в середине второй половины матча, и практически сразу же забил с передачи Френки де Йонга. Более того, под конец матча Дембеле поучаствовал еще в двух голах, сделав голевые передачи сперва Люку де Йонгу, а затем Мемфису Депаю.

Характерно, что если забивал Дембеле с левой ноги и с левого фланга, то ассистировал оба раза с правой ноги и с правого фланга, демонстрируя свою универсальность. Дембеле стал первым игроком «Барселоны» в 21-м веке, который вышел на замену и поучаствовал сразу в трех голах своей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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