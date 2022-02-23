Хави предоставил игрокам «Барселоны» полный выходной, но они все равно явились на тренировку

Похоже, что работа Хави в «Барселоне» приносит должные плоды и должный климат - игроки горят желанием сражаться за клуб. Это явствует из произошедшего во вторник. Наставник «Барселоны» решил предоставить в этот день полный выходной своим подопечным, накануне вылета в Неаполь.

Но, несмотря на это, сразу девять футболистов все равно явились на тренировку и предпочли поработать. Это, как уточняет Sport.es, Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Серхио Бускетс, Дани Алвес, Люк де Йонг, Рональд Араухо, Серхи Роберто, Мемфис Депай и Клеман Ленгле.

С таким настроем Хави точно не потребуется система штрафов, введенная им в «Барселоне».