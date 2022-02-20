Обамеянг отреагировал на свой первый хет-трик в составе «Барселоны»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг отметился своими дебютными голами в футболке «Барселоны». Габонец дважды огорчил голкипера «Валенсии» в матче чемпионата Испании, а после финального свистка и вовсе оказалось, что забитый мяч полузащитника Педри также переписали на форварда.

Таким образом, Обамеянг оформил хет-трик во втором подряд поединке на домашнем стадионе «Валенсии» - в 2019 году подобное удалось ему в составе «Арсенала». После игры футболист поделился своими впечатлениями от случившегося.

«Эта арена уже превращается в мой дом. Очень рад победе. Мы сыграли хорошо и набрались уверенности в преддверии поединка с «Наполи». Это очень важный результат для нас», - цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.