Депаю нравится атакующая игра «Барселоны»

Голландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай рассказал о том, что ему очень нравится игра каталонской команды.

Мемфис сказал, что он очень рад наконец-то вернуться на «Камп Ноу». Голландец отметил, что долго и упорно трудился для того, чтобы снова быть вместе с командой. Мемфис добавил, что ему нравится атакующая и комбинационная игра каталонского клуба.

Напомним, что Депай отметился голом в матче с «Атлетиком» из Бильбао. Всего в этом сезоне Мемфис провёл в испанской лиге 17 поединков, в которых забил девять мячей и сделал два ассиста.