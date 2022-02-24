Обамеянг: «Я попросил Дембеле остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил о своем желании остаться в каталонском суперклубе, и, похоже, на него повлияло появление в команде Пьера-Эмерика Обамеянга, с которым они очень успешно работали вместе в дортмундской «Боруссии» пять лет тому назад. Как пояснил сам Обамеянг, он советовал Дембеле остаться в «Барселоне».

- Да, это правда - когда я только решал вопрос о переходе в «Барсу», он писал мне, спрашивал, если это правда. Я советовал ему остаться, хотя не хочу вдаваться в подробности. Был такой разговор. Он - фантастический игрок, когда у него мяч в ногах, он становится одним из лучших в мире. У него невероятная скорость. Честно, я счастлив, что он тут. Я сказал ему - «останься, дружище», - цитирует Обамеянга El Mundo Deportivo.