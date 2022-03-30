«Милан» может предложить 30 млн евро за вингера «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе, согласно информации источника, попал в сферу интересов итальянского «Милана».

26-летний француз высказывал недовольство в связи с нехваткой игровой практики в «Арсенале», что стало поводом для разговоров о его возможном уходе. Как утверждает Corriere dello Sport, «Милан» может предложить 30 млн евро за Пепе.

Летом 2019 года француз перебрался в «Арсенал» из «Лилля» за 80 млн евро, подписав контракт до 2024 года.

В 15 матчах нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги Николя Пепе по разу отметился голом и результативной передачей.