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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может предложить 30 млн евро за вингера «Арсенала»

30 Марта 2022 • 23:40 Комментировать
Милан
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Болонья
1.40 4.60 8.50
04.04 21:45

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе, согласно информации источника, попал в сферу интересов итальянского «Милана».

26-летний француз высказывал недовольство в связи с нехваткой игровой практики в «Арсенале», что стало поводом для разговоров о его возможном уходе. Как утверждает Corriere dello Sport, «Милан» может предложить 30 млн евро за Пепе.

Летом 2019 года француз перебрался в «Арсенал» из «Лилля» за 80 млн евро, подписав контракт до 2024 года.

В 15 матчах нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги Николя Пепе по разу отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Николя Пепе
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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