«Милан» неожиданно оступился в матче с 12-й командой Серии А

«Милан» неожиданно потерял очки в матче 31-го тура чемпионата Италии, не сумев обыграть «Болонью» (0:0), идущую на 12-м месте в турнирной таблице.

После 31-го тура «Милан» опережает «Наполи» лишь на одно очко, как и «Интер», если говорить про потерянные баллы.

«Болонья», которая практически решила задачу, связанную с сохранением прописки в Серии А, расположилась на 12-м месте.

Следующий матч в чемпионате «Милан» сыграет против «Торино» на выезде 10 апреля. Днём позже «Болонья» примет «Сампдорию» у себя дома.