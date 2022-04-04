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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» неожиданно оступился в матче с 12-й командой Серии А

04 Апреля 2022 • 23:44 Комментировать (1)
Милан
0:0
Болонья
окончен

«Милан» неожиданно потерял очки в матче 31-го тура чемпионата Италии, не сумев обыграть «Болонью» (0:0), идущую на 12-м месте в турнирной таблице.

После 31-го тура «Милан» опережает «Наполи» лишь на одно очко, как и «Интер», если говорить про потерянные баллы.

«Болонья», которая практически решила задачу, связанную с сохранением прописки в Серии А, расположилась на 12-м месте.

Следующий матч в чемпионате «Милан» сыграет против «Торино» на выезде 10 апреля. Днём позже «Болонья» примет «Сампдорию» у себя дома.

Протокол игры  
Милан 0:0Болонья
Меньян МайкКалабрия Давиде  76' (Флоренци Алессандро (  76') Калюлю ПьерТомори ФикайоТео ЭрнандесТонали СандроБеннасер Исмаэль  70' (Ибрагимович Златан (  70') Мессьяс Жуниор  46' (Ребич Анте (  46') Диас БраимЛеау РафаэлЖиру Оливье  70' (Кесси Франк (  70')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеКастильехо СамуэльТатарушану ЧиприанСалемакерс АлексисКрунич РадеМиранте Антонио
Скорупски ЛукашСумаоро АдамаМедель Гари  82' (М'Байе Ибрахим (  82') Теате АртурХики Аарон  71' (Касиус Денсо (  71') Эбишер МишельСхаутен ЙердиСванберг Маттиас  71' (Сориано Роберто (  71') Дейкс Митчелл   41'  82' (Бонифаци Кевин (  82') Арнаутович МаркоБарроу Муса  60' (Орсолини Риккардо (  60')
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоВиньято ЭмануэльСансоне НиколаВиола НиколасФальчинелли ДиегоСиниша МихайловичСантандер Федерико
04 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Верона 1:0 Дженоа 1.88 3.40 4.60
окончен Милан 0:0 Болонья 1.33 5.00 10.50
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