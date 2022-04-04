«Милан» неожиданно оступился в матче с 12-й командой Серии А

«Милан» неожиданно потерял очки в матче 31-го тура чемпионата Италии, не сумев обыграть «Болонью» (0:0), идущую на 12-м месте в турнирной таблице.
После 31-го тура «Милан» опережает «Наполи» лишь на одно очко, как и «Интер», если говорить про потерянные баллы.
«Болонья», которая практически решила задачу, связанную с сохранением прописки в Серии А, расположилась на 12-м месте.
Следующий матч в чемпионате «Милан» сыграет против «Торино» на выезде 10 апреля. Днём позже «Болонья» примет «Сампдорию» у себя дома.
Протокол игры
Меньян Майк•Калабрия Давиде 76' (Флоренци Алессандро ( 76') •Калюлю Пьер•Томори Фикайо•Тео Эрнандес•Тонали Сандро•Беннасер Исмаэль 70' (Ибрагимович Златан ( 70') •Мессьяс Жуниор 46' (Ребич Анте ( 46') •Диас Браим•Леау Рафаэл•Жиру Оливье 70' (Кесси Франк ( 70')
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама•Медель Гари 82' (М'Байе Ибрахим ( 82') •Теате Артур•Хики Аарон 71' (Касиус Денсо ( 71') •Эбишер Мишель•Схаутен Йерди•Сванберг Маттиас 71' (Сориано Роберто ( 71') •Дейкс Митчелл 41' 82' (Бонифаци Кевин ( 82') •Арнаутович Марко•Барроу Муса 60' (Орсолини Риккардо ( 60')
04 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).