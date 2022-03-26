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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» готов выкупить нападающих «Сассуоло» «пакетом»

26 Марта 2022 • 11:55 Комментировать
Милан
...
Болонья
04.04 21:45

«Милан» хотел бы усилить нападение в преддверии следующего сезона, в котором команда наверняка будет играть в Лиге чемпионов. Лидер чемпионата Италии присматривается к нападающим «Сассуоло» - Доменико Берарди и Джанлуке Скамакке. «Милан» предлагает «Сассуоло» покупку «пакетом» - 45 миллионов евро за обоих, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Но соглашаться в «Сассуоло» пока не спешат, полагая, что смогут выручить за них по отдельности больше. В нынешнем сезоне Берарди и Скамакка на двоих забили уже двадцать семь голов в общей сложности. Это практически половина от всех мячей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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