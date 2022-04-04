Романьоли не поможет «Милану» в матче против «Болоньи»

Центральный защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли рискует пропустить ближайший матч своей команды в Серии А против «Болоньи». Как сообщает Football Italia, футболист испытывает дискомфорт в области бедра.

О сроках восстановления итальянца пока не сообщается. Отметим, что его контракт с «россонери» истекает по окончанию нынешнего сезона. Ранее пресса активно связывала Романьоли с переходом на правах свободного агента в другие итальянские клубы, среди которых числился «Лацио».

Напомним, что сегодняшний матч чемпионата Италии между «Миланом» и «Болоньей» стартует на «Сан Сиро» в 22:00 по московскому времени.