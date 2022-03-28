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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» усилит попытки купить Ботмана

28 Марта 2022 • 19:40 Комментировать
Тоттенхэм
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Ньюкасл
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03.04 18:30
На фоне слухов о согласовании перехода Свена Ботмана в «Милан», английский «Ньюкасл» возобновил свой интерес к футболисту и в летнее межсезонье намерен перебить предложение «россонери».
 
Напомним, что зимой «Ньюкасл» предлагал за футболиста свыше 30 миллионов евро, однако эта сумма не устроила французский «Лилль», который не захотел терять нидерландца посреди сезона. Как сообщает The Sun, ближайшим летом «сороки» увеличат своё предложение по трансферу защитника.
 
Сам Ботман недавно заявил, что не прочь присоединиться к «Ньюкаслу» следующим летом. Игрок считает проект английского клуба довольно привлекательным, добавив, что в будущем «Ньюкасл» вполне может стать такой же грозной силой, каковой сегодня является «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Свен Ботман
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ТОТТЕНХЭМ НЬЮКАСЛ
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