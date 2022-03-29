Ребич может покинуть «Милан», несмотря на контракт

Хорватский нападающий Анте Ребич летом может покинуть «Милан», несмотря на действующий контракт до 2025 года. Он не всегда вписывается в тактическую схему наставника «Милана» Стефано Пиоли и проигрывает конкуренцию португальской звезде Леау.

Как сообщает calciomercato.it. в конце сезона агент футболиста Фали Рамадани обсудит его будущее с Паоло Мальдини, руководителем «Милана». Не исключено, что 28-летнего Ребича просто сдадут куда-нибудь в аренду, несмотря на то, что сам он пока что выражает желание продолжить действующее сотрудничество с клубом, за который выступает с 2019 года.