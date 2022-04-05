Жиру об игре с «Болоньей»: «Выступили хорошо, но были немного не точны»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал игру против «Болоньи», которая закончилась со счетом 0:0.

«Я думаю, что команда выступила хорошо, но мы не были точными. Мы сделали все возможное, но нам не хватило четкости в последней трети и немного качества. Мы доминировали в игре», - сказал Жиру.

Он также высказался по поводу об инциденте со Златаном Ибрагимовичем,

«Не знаю, пенальти ли это. Сегодня у нас не было ни везения, ни точности. Контакт с Иброй выглядел как пенальти, но я не хочу винить рефери, сегодня мы расстроены», — заявил нападающий «Милана».