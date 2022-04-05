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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру об игре с «Болоньей»: «Выступили хорошо, но были немного не точны»

05 Апреля 2022 • 12:31 Комментировать
Милан
0:0
Болонья
окончен

Нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал игру против «Болоньи», которая закончилась со счетом 0:0.

«Я думаю, что команда выступила хорошо, но мы не были точными. Мы сделали все возможное, но нам не хватило четкости в последней трети и немного качества. Мы доминировали в игре», - сказал Жиру.

Он также высказался по поводу об инциденте со Златаном Ибрагимовичем,

«Не знаю, пенальти ли это. Сегодня у нас не было ни везения, ни точности. Контакт с Иброй выглядел как пенальти, но я не хочу винить рефери, сегодня мы расстроены», — заявил нападающий «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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