Леао об игре с «Болоньей»: «Нам просто нужно было забить гол»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леао прокомментировал результат матча с «Болоньей», который закончился со счетом 0:0.

«Я думаю, что это была плохая ничья, так как мы сделали все, чтобы набрать три очка и увеличить отрыв . Теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче, начать сильно, хорошо защищаться и побеждать, это то, что сейчас имеет значение», — сказал Леао в интервью Sky Sport Italia.

Он также отметил, что команде просто необходимо забить гол.

«Нам просто нужно было забить мяч в сетку, а этого нам не хватало. Мы продолжим работать, попытаемся найти то, чего нам не хватало в последних нескольких играх, и надеемся на лучшее», - добавил он. «Милан» нанес 55 ударов по воротам в последних двух играх, забив при этом только один гол.