Кака прокомментировал лидерство «Милана» в Серии А

Знаменитый экс-полузащитник «Милана» Кака высказался относительно успехов «россонери» в текущем сезоне.

«Приятно видеть «Милан», претендующий на скудетто и находящийся на вершине турнирной таблицы. Мы очень близки к тому, чтобы выиграть чемпионат и стать конкурентоспособными как в Италии, так и в Европе. Команда прибавила в последние годы, и видеть её на первом месте – просто фантастика», – заявил бразилец в интервью DAZN.

В случае победы над «Болоньей» бывшая команда Кака сохранит трёхочковый отрыв в таблице Серии А от «Наполи», идущего вторым.