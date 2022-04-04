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Чемпионат Италии. Серия А

Кака прокомментировал лидерство «Милана» в Серии А

04 Апреля 2022 • 22:34 Комментировать
Милан
0:0
Болонья
1.33 5.00 10.50
2-й тайм

Знаменитый экс-полузащитник «Милана» Кака высказался относительно успехов «россонери» в текущем сезоне.

«Приятно видеть «Милан», претендующий на скудетто и находящийся на вершине турнирной таблицы. Мы очень близки к тому, чтобы выиграть чемпионат и стать конкурентоспособными как в Италии, так и в Европе. Команда прибавила в последние годы, и видеть её на первом месте – просто фантастика», – заявил бразилец в интервью DAZN.

В случае победы над «Болоньей» бывшая команда Кака сохранит трёхочковый отрыв в таблице Серии А от «Наполи», идущего вторым.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кака
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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окончен Верона 1:0 Дженоа 1.88 3.40 4.60
Идет 51 минута Милан 0:0 Болонья 1.44 4.70 7.40
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