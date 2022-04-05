Пиоли провёл сотый матч у руля «Милана» в Серии А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли провел сотый матч у руля «Милана», хотя и не сумел отметить его приличествующим образом - его команда не смогла забить «Болонье», потеряв два важных очка. Пиоли стал тренером «Милана» в 2019-м году, и уже сумел привести клуб на второе место в турнирной таблице в прошлом году. Сейчас «Милан» лидирует, но слишком часто теряет очки в играх с середняками.

Тем не менее, Пиоли является тренером, который набирает наибольшее количество очков в среднем за игру с сезона 1994-1995, когда в Италии стали применять систему с тремя очками за победу - в среднем его результат составляет 2,04.