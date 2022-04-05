Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли провёл сотый матч у руля «Милана» в Серии А

05 Апреля 2022 • 06:08 Комментировать
Милан
0:0
Болонья
окончен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли провел сотый матч у руля «Милана», хотя и не сумел отметить его приличествующим образом - его команда не смогла забить «Болонье», потеряв два важных очка. Пиоли стал тренером «Милана» в 2019-м году, и уже сумел привести клуб на второе место в турнирной таблице в прошлом году. Сейчас «Милан» лидирует, но слишком часто теряет очки в играх с середняками.

Тем не менее, Пиоли является тренером, который набирает наибольшее количество очков в среднем за игру с сезона 1994-1995, когда в Италии стали применять систему с тремя очками за победу - в среднем его результат составляет 2,04.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
06:37 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне идёт по стопам Тони 1
06:08 · Италия. Серия А
Пиоли провёл сотый матч у руля «Милана» в Серии А
03:46 · Италия. Серия А
«Наполи» не хочет платить Мертенсу 4 миллиона евро ежегодно
01:07 · Италия. Серия А
Леау: «Милан» сделал всё для победы»
01:05 · Италия. Серия А
Заместитель Михайловича: «Синиша гордится вами»
00:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы снова потеряли очки»
00:39 · Италия. Серия А
Пиоли – о 0:0 с «Болоньей»: «Мы нанесли 33 удара, но нам чего-то не хватило»
04 Апреля
22:34 · Италия. Серия А
Кака прокомментировал лидерство «Милана» в Серии А
22:18 · Италия. Серия А
«Удинезе» не продаст Бету
22:05 · Италия. Серия А
Аллегри доволен судейством в матче «Ювентус» – «Интер»
21:35 · Италия. Серия А
Де Лихт рассказал о разнице между игрой за «Ювентус» и за «Аякс»
21:27 · Италия. Серия А
«Верона» скромно обыграла аутсайдера Серии А
21:20 · Италия. Серия А
Игрок «Аталанты» принёс извинения Кулибали за расистские выкрики со стороны фанатов клуба
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» — «Болонья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гравенберха
Все новости
Рекомендуем