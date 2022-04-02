Роналдиньо: «Думаю, это подходящий год для «Милана», чтобы выиграть Скудетто»

Экс-полузащитник «Милана» Роналдиньо поделился ожиданиями насчёт чемпионской гонки в Серии А. Бразилец заявил, что для его бывшей команды это подходящий год, чтобы выиграть Скудетто.

«Думаю, это подходящий год для «Милана», чтобы выиграть Скудетто. Я большой фанат «Милана» и очень пристально слежу за чемпионатом. Златан мой большой друг, и несмотря на свой возраст он отлично играет. Завоевание Скудетто в 40 лет было бы для него отличным достижением», – цитирует Роналдиньо Football Italia.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в Серии А, опережай «Наполи» на 3 очка. Также на победу в чемпионате претендует «Интер», который отстаёт от лидеров на 6 очков, но при этом имеет матч в запасе.