Калюлю рассказал, как проходят тренировки с Ибрагимовичем и Жиру в «Милане»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю поделился своими впечатлениями от тренировок со звёздными нападающими клуба.

«Если ты защитник «Милана», то ты каждый день сражаешься со Златаном Ибрагимовичем и Оливье Жиру на тренировках. Это очень вдохновляющий вызов. И Златан, и Жиру всегда хотят только побеждать. Ты стараешься показать себя в борьбе с ними. Тренировки с такими товарищами по команде делают тебя постоянно голодным», – рассказал 21-летний футболист в интервью L'Equipe.

Пьер Калюлю выступает за «Милан» с 2020 года. В текущем сезоне француз провёл на поле 28 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.