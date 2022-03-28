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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли готовится провести 100-й матч у руля «Милана»

28 Марта 2022 • 21:26 Комментировать
Милан
...
Болонья
04.04 21:45

Наставник «Милана» Стефано Пиоли готовится к своему сотому матчу у руля клуба. Это будет встреча с «Болоньей» в следующий понедельник, четвертого апреля, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Сейчас «Милан» лидирует в чемпионате Италии, демонстрируя, по мнению большинства аналитиков, самый привлекательный футбол во всем чемпионате. Команда не становилась чемпионом Италии с 2011 года, уступив после этого пальму первенства «Ювентусу».

Пиоли возглавил «Милан» в 2019 году, ранее он руководил такими клубами, как «Лацио», «Интер», «Фиорентина» и целый ряд менее престижных итальянских клубов. Но нашел себя он именно в «Милане».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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